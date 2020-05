Coronavirus, in Lombardia 65 morti nelle ultime 24 ore. Aumenta il numero dei positivi

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Maggio 2020, 18:01

Sono 316 i nuovi positivi in Lombardia per un totale di 86.901 casi in regione, con 14.702 tamponi. Ieri i nuovi positivi erano stati 294 con 11.508 tamponi. Continua a diminuire il numero dei ricoverati in terapia intensiva (226, -5) e negli altri reparti (4.119, -162). I morti sono in totale 15.727, con 65 nuovi decessi, esattamente come ieri. Sono i dati resi noti da Regione Lombardia. Nella foto di copertina il mercato di via Osoppo a Milano oggi.Questi i dati delle province lombarde: Bergamo: 12.681 (+48), Brescia: 14.326 (+77), Como: 3.678 (+18), Cremona: 6.365 (+15), Lecco: 2.700 (+9), Lodi: 3.387 (+7), Monza e Brianza: 5.396 (+8), Milano: 22.455 (+83) di cui 9.452 (+38) a Milano città, Mantova: 3.308 (+8), Pavia: 5.105 (+23), Sondrio: 1.404 (+21), Varese: 3.423 (+10).