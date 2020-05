Coronavirus, nel Lazio 21 nuovi positivi di cui 15 a Roma. Contagi in calo, ma altri 15 morti

Oggi registriamo un dato di 21 casi positivi nelle ultime 24h ai quali si aggiungono 4 recuperi di notifiche. Il trend è a 0,3% e il numero dei guariti nelle ultime 24h è cresciuto di 159 unità - le parole dell'assessore D'Amato - I decessi sono stati 15 mentre continuano a crescere i guariti che sono arrivati a 3.259 totali e i tamponi totali eseguiti sono stati oltre 222mila

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Maggio 2020, 16:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Continua il trend positivo per quanto riguarda i contagi danel, con la regione che conferma dati particolarmente bassi per quanto riguarda i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore. Come comunicasulla pagina Facebook dedicata, i nuovi positivi nel Lazio sono appena, di cui 15 nella città di(20 per quanto riguarda l'intera provincia della Capitale).Quasi azzerati, come spesso avvenuto nelle ultime due settimane, i nuovi casi nelle altre province del Lazio: zero contagi a, un solo nuovo positivo a, zero decessi in tutte e quattro le province., una donna di 67 anni con gravi patologie nell’azienda ospedaliera Sant’Andrea e un paziente di 84 anni al Policlinico Covid Center Campus Biomedico.: si tratta di due donne di 90 e 73 anni con patologie pregresse. Dei 15 nuovi positivi di Roma, 13 provengono dalla Asl Roma 1 (di cui 6 riferibili al cluster di una comunità di religiosi).».13 nuovi casi positivi di cui 6 riferibili al cluster di una comunità di religiosi. 9 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare1 nuovo caso positivo. 13 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare1 nuovo caso positivo. 57 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliareNon si registrano nuovi casi positivi. Deceduto una donna di 73 anni. 30 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliareNon si registrano nuovi casi positivi. 6 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare5 nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 90 anni. 48 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare1 paziente è guarito. Deceduta una donna di 67 anni con gravi patologie pregresse. Iniziato il test di sierologia sul personale della Polizia di Statoservizio telefonico per favorire contatto tra utenti e specialisti, attivo dal lunedì al venerdì con orario dalle 8 alle 17:15 al numero 0658703019. Non si registrano nuovi positivi in accesso al Pronto SoccorsoNon si registrano nuovi positivi in accesso al Pronto Soccorso75 pazienti ricoverati di cui 5 in terapia intensiva. 3 pazienti sono guariti38 pazienti ricoverati di cui 4 in terapia intensiva. 1 paziente è guarito63 pazienti ricoverati al Covid Hospital Columbus di cui 10 in terapia intensiva21 pazienti ricoverati al Covid Center Campus Biomedico di cui 12 in terapia intensiva. Deceduto un paziente di 84 anniOperativo al numero verde 800.118.800 il servizio di assistenza psicologica per i cittadiniRestano ricoverati 3 pazienti al Centro Covid di Palidoro. Continua l’attività di consulenza per i pediatri del territorioNon si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 10 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliareNon si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 18 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliareNon si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 2 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare1 nuovo caso positivo. 0 decessi. 34 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare