Coronavirus in Lombardia, 94 decessi e 634 nuovi contagiati. Continuano a scendere i dati delle terapie intensive

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Maggio 2020, 17:46

Coronavirus in Lombardia, sono 94 i nuovi decessi per Covid 19 in Lombardia. Continuano però ad aumentare i nuovi casi, con un incremento di 634 nuovi malati registrati nelle ultime 24 ore, anche se alcuni di questi, 25, riguardano il mese di aprile. Continua il trend positivo dei ricoveri in terapia intensiva: sono 400 i malati bisognosi di assistenza respiratori, 80 in meno rispetto a ieri. Diminuiscono anche i ricoveri, di ben 146 unità.I dati nel dettaglio:– i casi positivi sono: 80.723 (+609*) ai quali vanno aggiunti nel totale complessivo 25 casi riguardanti il mese di aprile e rendicontati oggiieri: 80.089 (+689*)l’altro ieri: 79.369 (+634)– i decessi: 14.839 (+94)ieri: 14.745 (+134)l’altro ieri: 14.611 (+222)– in terapia intensiva: 400 (-80)ieri: 480 (0)l’altro ieri: 480 (-29)– i ricoverati non in terapia intensiva: 5.702 (-146)ieri: 5.848 (-231)l’altro ieri: 6079 (-122)– i tamponi effettuati: 466.287 (+10.993)ieri: 455.294 (+15.488)l’altro ieri: 439.806 (+14.516)BG: 11.671 (+49)ieri: 11.622 (+35)l’altro ieri: 11.587 (+37)BS: 13.460 (+69)ieri: 13.391 (+124)l’altro ieri: 13.267 (+99)CO: 3.470 (+30)ieri: 3.440 (+39)l’altro ieri: 3.401 (+37)CR: 6.219 (+16*) ai quali vanno aggiunti nel totalecomplessivo 25 casi riguardanti il mese di aprile e rendicontati oggiieri: 6.178 (+27)l’altro ieri: 6.151 (+21)LC: 2.448 (+29)ieri: 2.419 (+38)l’altro ieri: 2.381 (+10)LO: 3.222 (+18)ieri: 3.204 (+49)l’altro ieri: 3.155 (+41)MB: 5.015 (+41)ieri: 4.974 (+81)l’altro ieri: 4.893 (+12)MI: 21094 (+201) di cui 8867 (+101) a Milano cittàieri: 20.893 (+182) di cui 8.766 (+86) a Milano cittàl’altro ieri: 20.711 (+243) ai quali vanno aggiunti nel totalecomplessivo 70 casi riguardanti il mese di aprile e rendicontati oggi, di cui 8.680 (+91) a Milano cittàMN: 3.234 (+16)ieri: 3.221 (+4)l’altro ieri: 3.217 (+2)PV: 4.704 (+52)ieri: 4.652 (+31)l’altro ieri: 4.621 (+70)SO: 1.276 (+10)ieri: 1.266 (+36)l’altro ieri: 1.230 (+7)VA: 3.148 (+75)ieri: 3.073 (+24*) ai quali vanno aggiunti nel totale complessivo 31 casi riguardanti il mese di aprile e rendicontati oggi