Coronavirus in Lombardia, il bollettino di oggi, 17 gennaio 2021: 1603 nuovi casi e 65 morti

Coronavirus in Lombardia, il bollettino di oggi, 17 gennaio 2021: sono 1603 i nuovi casi positivi con 25.051 test processati nelle ultime 24 ore. In un giorno si registrano anche 65 nuovi decessi e 3394 nuovi guariti.

Leggi anche > Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi, 17 gennaio 2021: 12.415 nuovi casi e 377 morti

I DATI DEL CONTAGIO

Il tasso di positività in Lombardia sale leggermente, passando dal 6% di ieri al 6,3% di oggi. La provincia che registra il maggior numero di contagi resta Milano (440 nuovi casi, di cui 167 a Milano città). Seguono Brescia (+335), Como (+147), Mantova (+124), Monza e Brianza (+117), Pavia (+101), Bergamo (+77), Sondrio (+56), Cremona (+55), Lecco (+54), Varese (+40) e Lodi (+22).

GLI OSPEDALI

Migliora la situazione ospedaliera: calano sia i ricoverati (-54) che le terapie intensive (-2). Al momento, in Lombardia sono 3610 i pazienti ricoverati e 452 quelli in terapia intensiva.

IL QUADRO GENERALE

Gli attuali positivi in Lombardia sono 56.142, di cui 52.080 in isolamento, 3610 ricoverati e 452 in terapia intensiva. Da inizio emergenza processati 5.232.178 test e accertati 514.166 casi, con 26.237 deceduti e 431.787 guariti.

Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Gennaio 2021, 20:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA