Coronavirus in Lombardia: 111 decessi e 522 nuovi contagiati nelle ultime 24 ore. Diminuiscono i ricoverati

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Maggio 2020, 18:21

: sono 111 i deceduti per Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore, e oltre 500 i nuovi positivi. Bene le terapie intensive, che diminuiscono di 10 unità rispetto a ieri, e migliora anche la situazione per quanto riguarda i malati ricoverati, che passano da 5007 a 4818, per una diminuizione di 189 unità. C'è da dire che con i suoi 522 nuovi contagiati la Lombardia da sola "produce" più del 50% dei nuovi malati in Italia.NEL DETTAGLIO– i tamponi effettuati: 538.243 (+14.080)ieri: 524.163 (+10.919)l’altro ieri: 513.244 (+20.602)– i casi positivi sono: 83.820 (+522)ieri: 83.298 (+394)l’altro ieri: 82.904 (+614) * a cui vanno aggiunti 419casi comunicati l’altro ieri, ma risalenti al periodo antecedente la data del 5 maggio– i guariti 30.009 (+653)Ieri: 29.356 (+1.113)l’altro ieri: 28.243– in terapia intensiva: 297 (-10)ieri: 307 (-15)l’altro ieri: 322 (-19)– i ricoverati non in terapia intensiva: 4.818 (-189)ieri: 5.007 (-215)l’altro ieri: 5.222 (-175)– i decessi: 15.296 (+111)ieri: 15.185 (+69)l’altro ieri: 15.116 (+62)MI: 21.900 (+169) di cui 9.251 (+66) a Milano cittàieri: 21.731 (+105) di cui 9.185 (+63) a Milano cittàl’altro ieri: 21.626 (+136) di cui 9.122 (+51) a Milano cittàBG: 12.347 (+29)ieri: 12.318 (+24)l’altro ieri: 12.294 (+133) * a cui vanno aggiunti 370 casi comunicati l’altro ieri, ma risalenti al periodo antecedente la data del 5 maggioBS: 13.948 (+106)ieri: 13.842 (+94)l’altro ieri: 13.748 (+128)CO: 3.598 (+42)ieri: 3.556 (+10)l’altro ieri: 3.546 (+42)CR: 6.285 (+12)ieri: 6.273 (+18)l’altro ieri: 6.255 (+5)LC: 2.599 (+16)ieri: 2.583 (+22)l’altro ieri: 2.561 (+25)LO: 3.313 (+12)ieri: 3.301 (+8)l’altro ieri: 3.293 (+16)MN: 3.275 (+9)ieri: 3.266 (+11)l’altro ieri: 3.255 (+4)MB: 5.182 (+41)ieri: 5.141 (+29)l’altro ieri: 5.112 (+38)PV: 4.896 (+47)ieri: 4.849 (+29)l’altro ieri: 4.820 (+19)SO: 1.338 (+17)ieri: 1.321 (+4)l’altro ieri: 1.317 (+29)VA: 3.322 (+20)ieri: 3.302 (+29)l’altro ieri: 3.273 (+45)* a cui vanno aggiunti 32 casi comunicati l’altro ieri, ma risalenti al periodo antecedente la data del 5 maggio