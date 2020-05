Coronavirus, nel Lazio solo 22 nuovi positivi di cui 12 a Roma

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Maggio 2020, 18:18

, i dati del Lazio aggiornati a oggi 14 maggio. Secondo quanto comunica l'Assessorato alla Sanità della Regione sulla pagina Facebook dedicata, i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore nel Lazio sono, di cui, dato che sale a 19 per quanto riguarda l'intera provincia della Capitale. L'assessore D'Amato ha aggiunto che a questi 22 nuovi positiviTre decessi e solo 7 nuovi casi in provincia di Roma,al Policlinico Gemelli. Nelle altre province continua il trend positivo: nessun decesso e nessun nuovo positivo a, zero decessi e un solo nuovo caso registrato a5 nuovi casi positivi. 22 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Operative 2 postazioni di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza: 1 presso la Casa della Salute di Via San Daniele del Friuli e 1 presso l’Azienda Ospedaliera San Giovanni6 nuovi casi positivi. 7 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Operative 2 postazioni di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza: 1 presso il Policlinico Campus Biomedico e 1 presso la Casa della Salute Santa Caterina della Rosa1 nuovo caso positivo. 12 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Operative 2 postazioni di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza: 1 presso la direzione generale di Casal Bernocchi e 1 presso l’ex presidio del Forlanini1 nuovo caso positivo. 169 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Operative 2 postazioni di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza: 1 presso l’Ospedale di Civitavecchia e 1 presso l’Ospedale di BraccianoNon si registrano nuovi casi positivi. 11 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Operative 2 postazioni di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza: 1 presso il Centro Agroalimentre di Guidonia e 1 a Colleferro, Via degli Esplosivi6 nuovi casi positivi. 3 decessi. 196 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Operativa 1 postazione di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza presso l’Ospedale dei Castelli: 1 nuovo caso positivo. 0 decessi. 22 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Operative 2 postazioni di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza: 1 presso l’Ospedale di Cassino e 1 presso l’Ospedale di Frosinone: 1 nuovo caso positivo. 0 decessi. 20 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Operative 2 postazioni di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza: 1 presso l’Ospedale Goretti di Latina e 1 a Gaeta, Piazza di Liegro: 1 nuovo caso positivo. 0 decessi. 5 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Operativa 1 postazione di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza presso l’Ospedale Belcolle di Viterbo: Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. Operativa 1 postazione di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza presso Piazzale Istituto D’Arte di Rieti: Operativa la postazione per tampone drive in collaborazione con la Asl Roma 1 presso la Casa della Salute di Via San Daniele del Friuli: Operativa la postazione per tampone drive in collaborazione con la Asl Roma 1: Operativa la postazione per tampone drive in collaborazione con la Asl Roma 3 presso l’ex presidio del Forlanini72 pazienti ricoverati di cui 5 in terapia intensiva. 3 pazienti sono guariti: 72 pazienti ricoverati di cui 4 in terapia intensiva. 4 paziente sono guariti: 74 pazienti ricoverati al Covid Hospital Columbus di cui 10 in terapia intensiva. 1 decesso: processati 100 tamponi della Regione Valle D’Aosta. 25 pazienti ricoverati al Covid Center Campus Biomedico di cui 13 in terapia intensiva. Operativa la postazione per tampone drive in collaborazione con la Asl Roma 2: Operativo al numero verde 800.118.800 il servizio di assistenza psicologica per i cittadini: nella giornata di ieri dimessi 2 bambini guariti ed 1 mamma. In totale restano ricoverati al centro Covid di Palidoro 6 bambini. Buone condizioni generali per tutti i ricoverati