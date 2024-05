Spezie cancerogene dall'India, indagini sulle aziende che le esportano (anche in Europa): 527 i prodotti alimentari a rischio

di Redazione Web

Sono sempre di più i sospetti sulle aziende indiane Mdh ed Everest, le cui spezie, esportate in tutto il mondo, anche in Italia, potrebbero contenere sostanze cancerogene. Prima erano stati Hong Kong e Singapore a bloccare l'importazioni dei prodotti dei due marchi (primi esportatori di spezie in Europa, Stati Uniti e Nord Africa) a causa di «alti livelli di ossido di etilene, inadatti al consumo umano» presumibilmente trovati all'interno dei prodotti.

A seguire, anche gli Stati Uniti hanno aperto un'indagine sulle spezie incriminate. Ora, rivela il Sole 24 Ore, dopo giorni di silenzio anche le autorità indiane incaricate di vigilare sulla sicurezza alimentare hanno annunciato che condurranno test e ispezioni nell’industria delle spezie per verificare la presenza di sostanze cancerogene nei prodotti finali.

Cos'è l'ossido di etilene

L'ossido di etilene è un gas inodore e incolore utilizzato per la sterilizzazione di prodotti del settore farmaceutico e medico. L'ossirano, come viene anche chiamato, è estremamente infiammabile, molto irritante e tossico per inalazione. Per le sue capacità disinfettanti e disinfestanti contro batteri, funghi e virus potrebbe essere usato in India anche per la decontaminazione dei silos e dei magazzini dove sono conservati gli alimenti prima di entrare nel ciclo produttivo.

527 prodotti alimentari indiani a rischio

Sono 527 i prodotti alimentari indiani a rischio secondo la European Food Safety Authority (Efsa).

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Maggio 2024, 19:53

