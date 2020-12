Coronavirus in Lombardia, il bollettino di giovedì 10 dicembre: 2093 nuovi casi e 172 morti

Coronavirus in Lombardia, il bollettino di oggi, giovedì 10 dicembre 2020: sono 2093 i nuovi casi nelle ultime 24 ore (334 a Milano città) con 24.229 tamponi. I nuovi decessi sono 172, i guariti 4581.

Leggi anche > Coronavirus in Italia, il bollettino di giovedì 10 dicembre: 887 morti e 17mila casi in più. I guariti sono oltre un milione

In calo, in tutta la Lombardia, sia i ricoverati (-114 in un giorno) che le terapie intensive (-18 in 24 ore). Il rapporto positivi/tamponi è pari all'8,6%. Milano resta la provincia più colpita con 632 nuovi casi, seguita da Varese (+275), Brescia (+231), Pavia (+182), Monza e Brianza (+176), Como (+130), Mantova (+120), Lodi (+93), Bergamo (+79), Lecco (+54), Cremona (+50) e Sondrio (+17).

Gli attuali positivi in Lombardia sono 87.243, di cui 80.882 in isolamento, 5613 ricoverati e 748 in terapia intensiva. Da inizio emergenza processati 4.350.769 e accertati 435.653 casi, con 324.961 guariti/dimessi e 23.449 deceduti.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Dicembre 2020, 19:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA