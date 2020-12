Coronavirus in Italia, il bollettino di giovedì 10 dicembre: i dati alle 17. In Veneto record di morti

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi giovedì 10 dicembre su Leggo.it a questa pagina dopo le 17. Mentre il Governo si divide sul Mes, il premier Giuseppe Conte sta riflettendo con la sua maggioranza se intervenire sul dpcm che disciplina le feste natalizie, togliendo il divieto sugli spostamenti dal proprio Comune il giorno di Natale.

Leggi anche > Spostamenti tra comuni vietati a Natale, Conte ci ripensa: ipotesi deroga nei festivi

Intanto dopo l'enorme calo di tamponi di questi giorni - dovuto anche al ponte dell'Immacolata - dai singoli bollettini regionali arrivano dati in crescita. In Veneto i nuovi casi sono 4.197, nuovamente sopra i 4mila casi dopo il calo degli ultimi giorni: 148 i morti, il record nella Regione dall'inizio della pandemia. Dati più bassi in Toscana, dove i nuovi casi sono 517. e in Basilicata (48). In Abruzzo 227 nuovi positivi e 10 morti.

