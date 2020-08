Coronavirus, in Lombardia 6 morti e 174 nuovi positivi. Boom di casi a Milano: +54

Neonato ricoverato a Bari. È uno dei 35 nuovi positivi della Puglia, dato più alto dal 7 maggio

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Agosto 2020, 17:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

i dati delladi oggi venerdì 21 agosto: i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 174, di cui 26 debolmente positivi e 10 riscontrati a seguito di test sierologici. Ben 6 i morti, con il totale che sale a 16.852 dall'inizio della pandemia. I tamponi effettuati sono 10.703 (1.456.936 il totale). Calano i ricoverati in altri reparti (149, 6 in meno rispetto a ieri), salgono i pazienti in terapia intensiva (17, uno in più), mentre con 97 guariti e dimessi in più il totale sale a 75.546.Per quanto riguarda l'incremento dei casi provincia per provincia, boom di casi a Milano (+54, di cui 31 in città), a Brescia (+28), Monza-Brianza (+18) e Bergamo (+17). Sotto i 10 nuovi casi invece Cremona (9), Como e Mantova (8), Varese (7), Lecco (5), Lodi e Pavia (4) e Sondrio (1). Nessuna provincia a contagio zero.