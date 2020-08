Covid, il 17enne in terapia intensiva sta meglio ma è ancora grave. Il papà: «Non è fuori pericolo»

leggermente meglio ma è ancora grave il 17enne bergamasco positivo al Covid che è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico di Milano. Il giovane, originario di Albano Sant'Alessandro e trasferito a Milano dall'ospedale Bolognini di Seriate, «è stabile», per lui «ci sono nei miglioramenti, ma le condizioni sono ancora critiche», ha appreso l'Adnkronos Salute da fonti sanitarie.



positivo al Covid che è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico di Milano. Il giovane, originario di Albano Sant'Alessandro e trasferito a Milano dall'ospedale Bolognini di Seriate, «è stabile», per lui «ci sono nei miglioramenti, ma le condizioni sono ancora critiche», ha appreso l'Adnkronos Salute da fonti sanitarie.

Nelle ultime ore ha iniziato a rispondere alle cure ed è in netto miglioramento. Oggi abbiamo speranze, la strada intrapresa è quella giusta - ha detto a L’Eco di Bergamo il papà, 57 anni - ci hanno detto che sta rispondendo alle cure, anche se non è ancora fuori pericolo

. Al quotidiano bergamasco il padre ha raccontato dei primi sintomi del figlio, che lunedì aveva febbre alta e disturbi intestinali.



Nel giro di poche ore, dopo aver provato a prendere medicinali per abbassare la febbre, un improvviso peggioramento:

Ha iniziato a stare male lunedì, aveva 38.5 e disturbi intestinali. Ha preso la tachipirina ma continuavano a mancargli le forze, i sintomi non passavano, così abbiamo chiamato la Croce Rossa. Lunedì è stato ricoverato in Pediatria a Seriate, poi verso le 2 di notte la situazione è peggiorata e l’hanno trasferito in Rianimazione. Ma continuava a peggiorare, così l’hanno trasferito mercoledi in Terapia intensiva a Milano

.



Intanto, scrive l'Adnkronos, i medici continuano lo «stretto monitoraggio» e stanno «indagando su eventuali concause» che - oltre all'infezione da coronavirus Sars-CoV-2 - potrebbero avere pesato sull'aggravamento del quadro clinico. Non è infatti ancora chiaro se ci siano altre cause, oltre all'infezione da Covid-19, dietro le gravi condizioni del ragazzo: stando a quanto si è appreso ieri, il contagio potrebbe essere avvenuto ad una festa con tanti amici intorno ai giorni di Ferragosto.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Agosto 2020, 15:47

», le parole del padre