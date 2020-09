Coronavirus in Lombardia, 2 morti e 242 nuovi positivi. Nessun caso a Sondrio

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Settembre 2020, 17:25

: secondo quanto comunicato dalla Regione sui suoi canali ufficiali, sono 2 i morti registrati nelle ultime 24 ore, con, di cui 36 debolmente positivi e 9 a seguito di test sierologici. I tamponi fatti nell'ultimo giorno sono 16.200, i guariti e dimessi salgono di 110 unità. Un malato in meno in terapia intensiva (21, ieri erano 22) mentre salgono i ricoverati in altri reparti, che sono ora 212, 17 in più.Per quanto riguarda le singole province, ancora oltre 100 casi a Milano (114, di cui 67 in città), 43 nuovi casi a Brescia, 14 a Varese, 11 a Bergamo e 10 a Pavia e Monza-Brianza: sotto i dieci casi le altre province, con Mantova a 8, Como a 7, Cremona a 5, Lecco a 2, Lodi a 1 e nessun caso a Sondrio.