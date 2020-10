Coprifuoco in Lombardia, torna l'autocertificazione: quando servirà e in quali casi si potrà uscire

Chi lo avrebbe detto, che per circolare in strada sarebbe servita ancora l'autocertificazione? In Lombardia, con le ultime misure decise dalla Regione per contenere i contagi di Covid-19, compreso il coprifuoco dalle 23 (dalle 18 solo servizio ai tavoli nei locali) alle 5 per tre settimane, torna anche il modulo che ha fatto compagnia a tutti gli italiani durante il periodo del lockdown. In quegli orari si potrà andare in giro solo per motivi di lavoro o comprovata urgenza: sarà il Viminale oggi a fornire tutte le indicazioni con una circolare ai prefetti, scrive il Corriere della Sera. Sabato e domenica stop agli acquisti nella media e grande distribuzione, esclusi i generi alimentari.

Leggi anche > De Magistris choc: «La Campania andrà sicuramente in lockdown. Ci sono solo 15 posti in terapia intensiva»

Nel modulo si dovranno specificare ovviamente le proprie generalità e indicare per quale motivo ci si trova in giro oltre le 23. Nel caso si tratti di motivazioni legate al lavoro, nell'autocertificazione si dovrà specificare il luogo di destinazione, mentre in caso di comprovata urgenza bisognerà comunicare anche la durata dell'uscita e il motivo, oltre che la destinazione. Spetteranno poi alle forze dell'ordine gli eventuali controlli.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Ottobre 2020, 12:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA