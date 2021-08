Ciro Di Maio, il conduttore tv arrestato va ai domiciliari: la decisione del gip

Ciro Di Maio ai domiciliari: è la decisione del gip milanese, Sara Cipolla, che ha convalidato l'arresto in flagranza e ha disposto i domiciliari come misura cautelare. Il conduttore tv e attore, era stato arrestato due giorni fa a Milano per essere stato trovato in possesso di un litro di Gbl, liquido conosciuto anche come 'droga dello stupro'.

Leggi anche - Conduttore tv arrestato, Ciro Di Maio: «Sono dipendente dalla droga dello stupro, non spaccio»

Per la Procura il 46enne doveva rimanere in carcere, mentre l'avvocato Nadia Savoca aveva chiesto una misura "meno afflittiva": i domiciliari o l'obbligo di firma.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Agosto 2021, 20:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA