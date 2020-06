Vandali al cimitero degli animali: distrutte le lapidi

Nella notte tra venerdì e sabato gli ignoti sono penetrati all'interno dell'area cimiteriale del c' e dopo aver scardinato e diverso distrutto il cancello di ingresso hanno compiuto atti ignobili di furto e vandalismo , asportando vasi portafiori.Poi, dopo aver divelto i lapidi poste a copertura delle tombe degli animali, le hanno sparse per l'area circostante, «mostrando disprezzo per i sentimenti dei proprietari degli animali che hanno ritenuto di portare qui i loro amici perché custoditi nella tranquillità dell ' oasi verde posta all'interno del Parco Sud »commenta il presidente Marco Delbono. Il cido per animali 'Il Fido Custode, primo a sorgere nel territorio comunale di Milano ed il più grande d'Italia, (copre una superficie di 50.000 mq.) ha iniziato la propria attività nell'agosto 2015, riscontrando da subito il positivo accoglimento da parte dei cittadini milanesi e non. Il cimitero si trova tra la via Novara e la via CaioMario . Il presidente Delbono esprime inoltre «tutto il dolore di atti di vandalismo come quello perpetrato nella notte di venerdì arreca agli amici degli animali e soprattutto un quanti hanno condiviso parte della propria vita avendo vicino un compagno fedele ed affettuoso».