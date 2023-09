Cervo con una freccia conficcata nel collo: la denuncia sui social. «Cattiveria pura». Ricerche in corso La femmina di cervo è stata fotografata nei boschi di Bisuschio, in provincia di Varese, mentre stava cercando da mangiare per il suo piccolo







di Redazione web Una femmina di cervo con una freccia conficcata nel collo che vive nei boschi di Bisuschio, in provincia di Varese, è stata avvistata e fotografata da alcuni residenti nella frazione Pogliana, che hanno postato la foto dell'animale, che si aggira ferito nel bosco, sul gruppo social "Sei di Cuasso se...", scrivono i giornali locali. Multa autovelox, non valida se la segnalazione è inferiore al chilometro: lo stabilisce la Cassazione La denuncia social «Nei boschi di Pogliana Bisuschio stanno cacciando cervi usando una balestra! Una volontaria ha avvistato questo cervo con una freccia sul collo e ha attivato chi di competenza» si legge in un post. Il cervo, insieme al suo piccolo, ha una freccia che probabilmente è stata lanciata da un cacciatore; alcuni testimoni hanno avvistato l’animale che cercava cibo e si muoveva con tranquillità, nonostante il dardo fosse conficcato tra l’orecchio e la mandibola. Si cerca il cervo I volontari che si stanno occupando della vicenda hanno chiesto l'intervento delle autorità preposte, perché l'infezione provocata dalla freccia, potrebbe avere conseguenze letali per l'animale che vive allo stato selvatico nel suo habitat. Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Settembre 2023, 15:37

