Cadavere di un uomo sul ciglio di una strada nel Milanese, lo trova un passante e chiama i soccorsi

Un passante stamani ha notato il cadavere di un uomo sul ciglio della strada a Cesate, nel Milanese. E dalle prime analisi del corpo non si esclude che possa trattarsi di un omicidio.

Il corpo senza vita, riverso a terra sul ciglio di una strada ai margini di un'area boschiva nota per lo spaccio, è stato notato dal passante che ha chiamato il 118. I soccorritori, giunti sul posto, in via XVI strada, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Le indagini

Sul posto sono sono intervenuti i carabinieri, che attendono il medico legale. Secondo le prime informazioni, l'uomo non aveva con sé documenti.

