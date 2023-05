Baby gang rapina studenti stranieri dell'Erasmus in corso Como: arrestati 4 minorenni

di Redazione web

La Polizia, coordinata dalla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro ragazzi minorenni, dall'età compresa tra i 15 ed i 17 anni, tra cui due di sesso femminile, ritenuti responsabili di una rapina aggravata commessa in corso Como a Milano lo scorso 26 gennaio 2023, ai danni di due studenti universitari di origine spagnola, in Italia per il progetto «Erasmus». L'attività investigativa è stata svolta dagli agenti del Commissariato Garibaldi/Venezia su giovani soliti agire nelle affollate strade adiacenti corso Como in cui insistono numerosi locali molto frequentati nelle ore notturne, avvalendosi della forza intimidatrice del gruppo e destando paura e smarrimento nelle vittime.

I minori, tutti residenti presso strutture di accoglienza dell'hinterland milanese ad eccezione di una delle ragazze domiciliata presso la famiglia di provenienza, raggiungevano solitamente, a bordo di treni, la vicina Stazione F.S. «Garibaldi» per poi orbitare intorno agli anzidetti locali in attesa di individuare la vittima alla quale sottrarre beni di valore.

Studenti spagnoli rapinati

Il 26 gennaio, secondo quanto appurato di poliziotti di via Schiaparelli, eseguendo consolidate modalità operative, il gruppo ha dapprima accerchiato i due studenti spagnoli e, mentre le due ragazze li distraevano con fare pretestuoso, gli altri due provvedevano a sottrarre loro il portafogli ed il telefonino, per poi darsi alla fuga non prima di aver ferito alla schiena con un coltello uno dei malcapitati che aveva opposto resistenza.

Lunedì 15 Maggio 2023

