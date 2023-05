Incidente con il furgone di lavoro, Cristian muore a 19 anni: lo stava riportando in sede prima di finire il turno

di Redazione web

Un incidente stradale che è anche una tragica storia di morte sul lavoro, quello in cui ha perso la vita Cristian Poletto, 19 anni. Lo schianto è avvenuto lunedì pomeriggio a Ospitaletto (Brescia), all'incrocio tra via Circonvallazione e la Strada provinciale 11. Il giovane stava guidando il furgone della ditta per cui lavorava, la Tanghetti Salotti, per riportarlo a in sede a Cazzago San Martino. L'ultimo viaggio prima di staccare il suo turno di lavoro. Con lui, a bordo, anche un collega.

La dinamica dell'incidente che ha causato la morte sul colpo di Cristian Poletto, estratto da un gorviglio di lamiere, è ancora poco chiara. Lo schianto ha coinvolto un camion, che pare stesse svoltando a sinistra e avrebbe colpito in pieno il furgone, e un'automobile. All'arrivo dei soccorritori non è rimasto altro che estrarre la salma dalle lamiere e trasferirla in ospedale, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Due i feriti, due uomini di 38 e 42 anni, tra cui il conducente del camion.

Chi era Cristian Poletto

A poche ore dalla tragica morte di Cristian Poletto, la sua società sportiva lo ha ricordato con un post su Facebook.

Cristian abitava con i genitori a Brescia e dopo il diploma all'istituto Artigianelli aveva cominciato a lavorare per la Tanghetti Salotti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Maggio 2023, 09:26

