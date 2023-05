Morta in fabbrica operaia di 60 anni: colpita da un oggetto mentre stava lavorando

di Redazione web

Colpita da un oggetto durante il turno di lavoro, che ne ha causato la morte. Una donna di 60 anni, operaia in una carpenteria leggera di Suzzara, in provincia di Mantova è deceduta in seguito al grave infortunio di cui è rimasta vittima nella tarda mattinata di luendì. L'impresa è la Bcl, specializzata in produzioni metalliche, nello stampaggio e saldatura di lamiere a freddo.

Incidente sul lavoro, muore operaio di 37 anni. «Travolto da un lucernaio di vetro»

Grave incidente

Durante la normale attività lavorativa la 60enne è stata colpita da un oggetto mentre si trovava vicino ad un macchinario all'interno della ditta; subito dopo l'incidente è stato chiamato il soccorso e vista la gravità delle sue condizioni, è stata trasportata in elicottero in ospedale, ma purtroppo la donna era già priva di vita.

Verifica della sicurezza

Ora le forze dell'ordine, insieme ai vigili del fuoco ed agli ispettori dell'Ats Val Padana, dovranno ricostruire l'esatta dinamica che haportato alla morte l'operaia 60enne, alla ricerca di eventuali responsabilità nell'incidente, l'ennesimo purtroppo, sul luogo di lavoro.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Maggio 2023, 14:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA