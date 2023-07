Milano, corpo di un uomo recuperato nel canale: è mistero

di Redazione web

Il corpo di un uomo di circa 50 anni è stato recuperato stamani in un corso d'acqua vicino alla sua confluenza con il fiume Lambro in via Rosa Bianca, alla periferia di Milano.

Il cadavere vicino al Lambro

Sulle cause della morte indagano i carabinieri che sono sul posto con la scientifica mentre il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco. Sono intervenuti anche gli operatori del 118. Allo stato, a quanto si è saputo, non è possibile stabilire se si sia trattato di un incidente o di un suicidio.

Evacuata la zona per il maltempo

Per il maltempo, a causa dell'innalzamento del fiume Lambro a Milano è stato chiuso temporaneamente lo svincolo di Lambrate ed è stata effettuata un'evacuazione preventiva della comunità Exodus di don Antonio Mazzi. In Lombardia i livelli idrometrici dei principali corsi d'acqua hanno registrato superamenti di soglia, poi rientrati, sia nel corso della mattina sia nel corso della serata del 24 luglio, e al momento si mantengono al di sotto delle soglie di allertamento. È stato attivato il canale scolmatore di NordOvest per scolmare la piena del Seveso e contenere le portate in ingresso a Milano.

