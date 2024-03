Si innamora del vicino e attacca un biglietto sul portone: «Ti spio da casa mia, ma non sono una stalker»

di Redazione Web

Nell'era social c'è ancora spazio per le dichiarazioni con i bigliettini. Roba da ultimi romantici, di cui sono capaci anche i ragazzi della nuova generazione. È il caso di Natalia Sofia Molteni, una content creator nota su Instagram (ha 56mila follower), che ha deciso farsi avanti con il vicino di casa a Milano, attaccando un bigliettino sul suo portone di casa, poi diventato virale per la segnalazione di un altro condomino.

Il biglietto al vicino di casa

«Ciao, non so come ti chiami ma so che abiti al 2° piano (o forse 3°) di questo palazzo e che stai sempre in cucina seduto al tavolo col pc acceso - si legge nel biglietto attaccato al portone a vetri che dà accesso al palazzo del ragazzo in questione - potrei sembrare una stalker ma non è colpa mia se non metti le tende alle finestre.

Il post è diventato virale su X e a svelare l'identità della ragazza è stata una sua amica. «Sono diventata famosa senza volerlo», ha commentato Natalia nella chat con l'amica che ha svelato il suo nome. Il giorno successivo è apparso un altro biglietto di fianco a quello originale, che recita: «Teneteci aggiornati». Un messaggio simpatico dei vicini, che adesso sperano nel lieto fine.

