Il sindaco di Milano Beppe Sala e il pacco di sopravvivenza dal Sud Italia: «Per un milanese imbruttito è un sogno riceverlo», ha spiegato lui sorridente.

Venerdì 17 Gennaio 2020, 14:46

«Per un milanese imbruttito , uno dei sogni è ricevere il pacco di sopravvivenza dal Sud». Inizia così il video dell'ultimo post Instagram del sindaco di Milano. A Palazzo Marino ha ricevuto un maxi pacco dai ragazzi di @unterroneamilano.Lui l'ha aperto direttamente sui social in ufficio, scoprendo dentro ogni prelibatezza culinaria tipica del sud Italia: «Il tipico caro e vecchio Amaro del Capo, taralli come se piovesse, mandorle sgusciate, poi una interessante soppressata al pepe, scorzette. Io lavoro, ma mi asseggerò tutto nel weekend. Pancia mia, fatti da parte...». Insomma, Beppe Sala come tanti di quei milanesi, emigranti dal Sud Italia che, quando tornano in città dalle vacanze, arrivano stracolmi di pacchi di prodotti tipici. E come dar loro torto?