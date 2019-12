Lunedì 23 Dicembre 2019, 20:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per augurare “ai milanesi, gli italiani e tutti gli umani” un serenoquest’anno il sindaco di Milano, impegnato in una partita a curling, si è avvalso dell’insolita compagnia dei comici, Giovanni Storti e Giacomo Poretti (del trio formato da Aldo, Giovanni e Giacomo).Il sindaco gioca a curling, con scivolone annesso, con la collaborazione alla ramazza di Giovanni e Giacomo. Inteviene Geppi, facendo finta di non conoscere la disciplina sportiva, che si raccomanda di pulire bene anche gli angoli della struttura.Geppi se la prende col Sindaco: “Ma non poteva giocare a bocce come tutti gli altri?!”, mentre Sala la rimprovera: “Ciccetti, sei rimasta l'ultima milanese che non sa che ci sono le olimpiadi invernali”. Dopo un piccolo siparietto sull’insolito sport, Sala e i tre comici si smettono di “litigare” e si rivolgono ai follower con un “Sim Sala auguri!”