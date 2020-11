Addio a Beppe Modenese, aveva 91 anni: fece di Milano la capitale della moda

È morto Beppe Modenese. Il manager, imprenditore e promotore del Made in Italy si è spento ieri notte. Avrebbe compiuto 91 anni tra pochi giorni, il 26 novembre. Per decenni a capo della Camera Nazionale della Moda, di cui era rimasto presidente onorario, aveva ricevuto riconoscimenti in tutto il mondo, che lo aveva eletto come ambasciatore della moda italiana. Fu lui a dare impulso alle sfilate di Milano, trasformando il capoluogo lombardo nella capitale del fashion.

Ultimo aggiornamento: Domenica 22 Novembre 2020, 10:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA