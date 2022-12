Bambino di 12 anni precipita nella tromba delle scale: è grave. Choc in una scuola di Saronno

Choc a Saronno, nel varesotto, dove un bambino di 12 anni è precipitato nella tromba delle scale mentre si trovava a scuola. Il dodicenne è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni dopo essere caduto da un'altezza di circa quattro metri: l'allarme è stato dato stamattina alle 8.30 circa. Soccorso, il ragazzino è stato trasportato in ospedale a Bergamo in elicottero. I carabinieri stanno indagando per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Dicembre 2022, 10:18

