Bambino di 11 anni picchia una donna in strada: «Presa a schiaffi dopo una lite». L'aggressione choc

Presa a schiaffi in mezzo alla strada da un bambino di 11 anni. È successo giovedì scorso a Padova. La vittima è una donna, che stava transitando in macchina a via Saetta. Dopo aver litigato con due ragazzini che non volevano togliersi dalla strada, la donna è scesa dalla macchina ed è stata aggredita.

Matrimonio e rave party nella stessa location: le nozze diventano un incubo. «Gente nuda, droga e vomito ovunque»

Pos, cliente attaccato dai tassisti in aeroporto a Milano: «Pagare col Bancomat? Durerà poco». Il video denuncia

Cosa è successo

Come riporta il Gazzettino, la donna che si è ritrovata sulla strada i due ragazzini, ha provato a farli spostare con le buone. Dopo aver perso la pazienza è scesa dall'automobile ed è cominciata una lite. Urla, gestacci e insulti da entrambe le parti, fino a quando uno dei due ha rifilato lo schiaffo alla donna. Risalita in macchina si è diretta al pronto soccorso e ha denunciato l'aggressione alla polizia.

«Ci siamo preoccupati perché a San Gregorio e in via Duprè c’è un gruppo di undicenni che imperversa dandosi a vandalismi nei giardini e sulla strada, creando caos e molestando i residenti. Abbiamo temuto che dai vandalismi potessero aver fatto un “salto di qualità” passando alle aggressioni – spiega Fabio Gentilin (Comitato San Gregorio) – Siamo riusciti ad avvicinarli e la cosa sembra un po’ migliorata, ma non migliora invece la situazione generale della zona. Abbiamo scritto proprio in questi giorni una nuova lettera al sindaco illustrando la situazione e chiedendo un intervento non tanto per i più piccoli, ma per gli spacciatori che continuano a imperversare in quartiere e a creare gravi problemi ai residenti. Ora poi da qualche giorno sono tornati a girare e a fermarsi con i loro camper alcuni nomadi che creano ulteriori disagi».

Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Dicembre 2022, 17:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA