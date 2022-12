Bimba di 5 anni salvata con un intervento miracoloso: «Il fegato è stato collegato al cuore»

di Redazione web

Un trapianto eccezionale per salvare la vita ad una bambina di 5 anni. All'ospedale Molinette di Torino, il fegato del donatore è stato collegato direttamente al cuore della ricevente, una bambina nata nel capoluogo del Piemonte, da genitori di cinesi, che quando hanno scoperto la patologia della bimba si trovavano in Cina. La piccola è affetta da una rara e gravissima patologia tumorale del fegato, l'epatoblastoma, ed in Cina sono state tentate le prime terapie, ma senza successo.

Staff medico eccezionale

La famiglia, allora, ha deciso di tornare in Italia, ed a novembre dello scorso anno, la piccola è stata presa in carico dall'equipe dell'Oncoematologia pediatrica dell'ospedale Infantile Regina Margherita di Torino, per un ciclo di terapie chemioterapiche di ultima generazione, che dopo un anno hanno fatto regredire il tumore, ma per tentare di salvare la vita alla bimba, l'unica soluzione risolutiva, anche se invasivia e rischiosa era il trapianto di fegato.

Fegato dalla Germania

Dopo l'analisi della situazione, molto complessa, che ha reso necessario un team di specialisti di diverse discipline - cardiologi, nefrologi, cardiochirurghi, anestesisti e rianimatori di due ospedali torinesi, il Regina Margherita e Molinette - è stata pianificata nel dettaglio l'operazione chirurghica, per ricevere un trapianto di fegato in super-urgenza con richiesta a livello sia nazionale sia europeo, perché il tempo disponibile per la sopravvivenza della neonata non era più di un mese.

Trapianto complicato

Dalla Germania, la famiglia di un piccolo bambino deceduto ha dato il consenso alla donazione degli organi, così l'equipe chirurgica è volata in Germania per il prelievo del fegato, mentre in sala operatoria alle Molinette di Torino la bambina è stata preparata all'intervento; sotto il controllo dei cardiologi è stato effettuato il trapianto con l'accesso al cuore dall'addome per via trans-pericardica. Il fegato del donatore, con tutta la sua vena cava sovraepatica, è stato impiantato direttamente sull'atrio destro del cuore della bambina. Attualmente la piccola sta procedendo con il recupero post-operatorio, in attesa di essere nuovamente trattata con terapie di consolidamento.

