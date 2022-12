Bonus cultura 18App, Giorgia Meloni: «Lo modificheremo: non è giusto per i figli dei milionari o per mia figlia» Giorgia Meloni nella sua rubrica spiega i motivi per cui si sta lavorando alla modifica del bonus 18App







di Redazione web La premier Giorgia Meloni, dopo l'influenza, torna con la sua rubrica social, Gli appunti di Giorgia, in cui racconta come è andata la settimana della sua agenda politica e si sofferma a parlare della polemica innescata dall'emendamento presentato dalla maggioranza sulla 18App, il bonus di 500 euro destinato ai giovani. Fortnite crea dipendenza nei bambini: «Effetti negativi come la cocaina». Scatta la denuncia dei genitori Modifica del bonus «Non vogliamo abolirlo, ma vogliamo avvicinare i giovani alla cultura, tanto che il ministro della cultura, Sangiuliano sta lavorando ad una carta per la cultura, ma 18App va sicuramente rivista. Il bonus non può essere dato a tutti i 18enni, anche ai figli dei milionari, dei parlamentari, o a mia figlia se domani compisse 18 anni - spiega Giorgia Meloni - penso che potrei rinunciare ai 500 euro per comprarle dei libri o contenuti culturali. Ma credo che la stessa misura concentrata sui redditi più bassi sia impattante, e penso che vada rivista la misura e lavorare anche sulle truffe che ci sono state. Quindi confermo che stiamo rivedendo la norma». Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Dicembre 2022, 12:56

