La piccola Rebecca morta a 9 anni dopo un'operazione: malore in casa, si è accasciata davanti ai genitori

Una bambina di 9 anni, Rebecca, è morta dopo due giorni di agonia in seguito a un malore in casa. La piccola, riporta Il Giorno, ha avuto una crisi cardiaca poco prima di andare a scuola, alle 7.15 di lunedì 15 gennaio. Le speranze per Rebecca si sono spente mercoledì, quando è morta all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo dove era stata ricoverata.

La bambina viveva ad Arconate, comune di 6mila abitanti a pochi chilometri da Legnano, in provincia di Milano. La notizia del tragico evento ha scosso profondamente la comunità, che si è unita al dolore della famiglia a partire dall'amministrazione comunale.

Il malore

Rebecca ha accusato un malore in casa, si è accasciata a terra davanti agli occhi dei genitori, che hanno immediatamente chiamato il 118. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto ambulanza ed elisoccorso. La bambina è poi stata trasferita a Bergamo, dove è morta due giorni dopo. Due settimane prima, Rebecca era stata operata alle adenoidi.

Il dolore della comunità

La notizia della morte di Rebecca è stata annunciata dal Comune di Arconate attraverso un post pubblicato su Facebook: «Dolcissima Rebecca.

