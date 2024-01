Malore mentre fa una messa in piega: Monica Corrà muore in negozio, era la parrucchiera dei vip di Venezia

Si è sentita male mentre faceva la piega a una cliente nel salone fondato da papà Umberto alla Merceria di San Salvador a Venezia diversi decenni fa. Monica Corrà, in arte Monika, si è spenta così, mentre svolgeva il lavoro che amava tanto e dove aveva speso tutta la sua vita. Aveva compiuto 61 anni lo scorso settembre e pare non avesse mai accusato malori in precedenza. È accaduto poco dopo mezzogiorno di ieri, nel salone Monika & Umberto, mentre il lavoro procedeva come al solito. I sanitari del 118 hanno tentato il possibile per salvarla, ma non c'è stato nulla da fare.