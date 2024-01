Maria stroncata da infarto, il marito Carmelo non regge al dolore e muore pochi minuti più tardi. La figlia si sarebbe laureata oggi

di Redazione web

Maria Giovanna Lioniello è morta in seguito a un infarto fulminante che l'ha colpita a 59 anni. Suo marito Carmelo Martinoli, di 64 anni, non ha retto al dolore e ha seguito il suo terribile destino pochi minuti più tardi, colpito anche lui da un malore mortale. Una storia tragica, resa ancora più drammatica dal fatto che la loro figlia Clementina, rimasta orfana all'improvviso, si sarebbe laureata oggi (17 gennaio) in chimica e tecnologie farmaceutiche all’Università “La Sapienza” di Roma.

Il dramma a Scauri

I due coniugi vivevano a Minturno (Latina) e avevano due figli. Maria Giovanna era insegnante all'Istituto Alberghiero “Angelo Celletti” di Formia, mentre il marito era da poco andato in pensione.

