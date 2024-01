Alessio, rugbista di 46 anni, ucciso dalla broncopolmonite. La madre non regge al dolore e muore di crepacuore

di Daniele Molteni

Una doppia tragedia familiare ha colpito Vaglia, cittadina in provincia di Firenze, dove a pochi giorni di distanza l’uno dell’altra sono morti madre e figlio, per un tragico scherzo del destino. Lo riferisce la Nazione. Durante le feste è morto Alessio Anzaldi, aveva 46 anni ed era un rugbista molto noto nell’ambiente fiorentino e toscano. Ad ucciderlo una broncopolmonite che lo aveva colpito poco prima di Natale, quando aveva cominciato ad accusare disturbi simili all'influenza. Alessio si era rivolto alla guardia medica di Vaglia. Dopo le prime cure la situazione era peggiorata tanto da costringerlo al ricovero all'ospedale di Borgo San Lorenzo nel reparto di rianimazione. Le condizioni di Alessio erano continuate a peggiorare e, nonostante le cure ospedaliere, il 5 gennaio è morto a causa di un broncopolmonite e di una conseguente sepsi. La madre, 66 anni, quando è venuta a sapere delle gravi condizioni del figlio si è sentita male, è stata trasferita d’urgenza anche lei all'ospedale di Borgo San Lorenzo dove è morta di crepacuore a causa di un infarto che le è stato fatale.



Il ricordo del Rugby Firenze



«Alessio Anzaldi dopo una breve malattia è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari. Classe 77, ha iniziato l’attività rugbistica nella squadra dell’ITI Leonardo da Vinci e successivamente ha vestito la maglia del CUS Firenze Rugby giocando come pilone nella squadra della promozione in Serie A fine anni 90 per poi passare al Sesto Rugby. Insieme agli ex compagni di squadra ed alle loro Società i presidenti del Firenze Rugby 1931 Stefano di Puccio e dell’Unione Rugby Firenze Andrea Vannucci ricordano affetto Alessio.

Per un saluto a Alessio Anzaldi la salma è esposta alle cappelle OFISA in via delle Panche a Firenze.

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Gennaio 2024, 10:11

