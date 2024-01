Incidente a Como, auto sfonda il parapetto e finisce nel lago: si cercano due dispersi. «Forse è una giovane coppia»

Un'auto è finita nel lago di Como ieri sera, sabato 6 gennaio, intorno alle 23. Lo riferisce Il Giorno. E' successo nel capoluogo lariano in fondo a viale Geno, vicino alla Como Nuoto, L'auto è caduta in acqua dopo aver sfondato il parapetto. Si cercano almeno due persone che erano all'interno del mezzo. Sul posto i vigili del fuoco di Como con i sommozzatori. Il 118 ha inviato due ambulanze e l'auto medica. Non sono ancora stati resi noti i dettagli dell'incidente ma secondo alcune testimonianze sul posto si tratterebbe di una coppia.

Sono ancora ignote le cause dell'incidente. A bordo dell'auto ci sarebbero due persone, molto probabilmente una giovane coppia che è stata cercata per tutta la notte dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco. Le operazioni di soccorso - tutt'ora in corso - sono state rese difficili dal forte vento che si è abbattuto sul lago.

