Manuela Spargi morta cadendo con l'auto nel lago, il carro funebre sbaglia strada e resta bloccato nella neve in montagna. Niente funerale: la rabbia dei parenti

I familiari e gli amici di Manuela Spargi , ieri, venerdì 5 gennaio, erano in chiesa a Milano ad aspettare l'arrivo del feretro per il funerale. Ma il carro funebre che trasportava il feretro, per errore, si era perso nella tormenta di neve restando bloccato nella su un passo di montagna in Valtellina. La chiesa era gremita ma la bara di Manuela non è mai arrivata. Ecco cosa è successo.