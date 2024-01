Roberta Bertacchi trovata impiccata con una sciarpa da stadio: è giallo sulla morte della 26enne. Sui social scriveva: «Se fossi un dolore, sarei il più forte»

di Mario Landi

È giallo sulla morte di Roberta Bertacchi trovata impiccata sul balcone della casa di Casarano, in provincia di Lecce in cui viveva da poco, con una sciarpa della squadra di calcio del Casarano legata alla pensilina del balcone. Roberta aveva 26 anni, era originaria di Ugento, sempre nel Salento, e dipendente in un’azienda calzaturiera. A notare il corpo sono stati alcuni vicini, il 118 è intervenuto e non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto sono così intervenuti anche i Carabinieri e la Scientifica. L’abitazione è stata posta sotto sequestro.

«Se fossi un dolore, sarei il più forte»

La scena che si sono trovati davanti gli investigatori porterebbe al suicidio ma gli inquirenti hanno deciso di approfondire le indagini e hanno portato in caserma il fidanzato di Roberta, un ragazzo ritenuto vicino agli ambienti ultras del Casarano.

Roberta seguiva cure psichiatriche

La salma di Roberta è stata trasferita nella camera mortuaria dell'ospedale di Lecce a disposizione dell'autorità giudiziaria, che dovrà decidere nelle prossime ore se disporre dell'autopsia. Sul corpo della giovane, che conduceva una vita tranquilla e che pare da tempo seguisse delle cure psichiatriche, non sarebbero stati rilevati segni di violenza.

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Gennaio 2024, 10:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA