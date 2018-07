Cristiano Ronaldo mania anche a Milano: pioggia di offerte per la Smart targata CR7

La ‘’ non conosce limiti. Lo testimonia quanto pubblicato da ‘sestonotizie.it’, quotidiano online didove il signor Luigi, imprenditore sulla sessantina, racconta di essere già stato contattato da diverse persone per acquistare la sua auto, una Smart color bordeaux, che desta grande interesse per il solo fatto di essere targata ''."Al primo approccio - spiega Luigi - stentavo a crederci, pensavo a uno scherzo. Poi almeno cinque persone, da quando si è saputo dell'arrivo alla, mi hanno chiesto se ero disponibile a vendere la Smart". "Qualcuno - prosegue l'imprenditore - mi ha detto che l'avrebbe riverniciata di bianconero, altri erano già pronti a contestualizzarla con grandi immagini di Cristiano e infine c'era chi pensava di posizionare un bel 'CR7' sulle portiere". Luigi, che è interista sfegatato, per ora ha rifiutato ogni offerta ma, con una battuta, da inguaribile nerazzurro, conclude: "Valuterò - si legge su sestonotizie.it - se fare un'. Poi il ricavato lo investirei in abbonamenti dell'Inter. Così darei un piccolo sostegno alle casse nerazzurro per altri acquisti di mercato in modo da contrastare la Juventus sia in Champions che in campionato".