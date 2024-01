Auto in un canale del Milanese: a bordo trovato il corpo di una donna. Forse è la 75enne scomparsa venerdì In azione nel Muzza a Paullo i sommozzatori dei vigili del fuoco. Dell'anziana si erano perse le tracce ieri mattina quando era uscita con l'auto per andare al lavoro







di Redazione web La donna era scomparsa ieri, venerdì 26 gennaio, quando i parenti della 75enne residente nella zona di Paullo, hinterland di Milano, avevano lanciato l'allarme. Era uscita per andare a lavoro la mattina presto. Intorno alle 6 era salita in auto, poi aveva fatto perdere le proprie tracce. I sopralluoghi dei carabinieri si sono concentrati lungo il tragitto che la donna faceva per andare a lavoro, passando proprio vicino al canale Muzza. Ed è lì che è stata rintracciata un’auto compatibile con quella della scomparsa. L'auto si è ribaltata finendo nel canale Il corpo senza vita di quella che dovrebbe essere la 75enne è stato recuperato questa mattina dalle acque del canale Muzza a Paullo. Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Gennaio 2024, 14:52

