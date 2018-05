Atm, dipendenti aggrediti e picchiati sul bus in piazzale Cadorna

Due dipendenti Atm Milano aggrediti e picchiati in piena notte in centro a Milano da alcuni teppisti a bordo di un bus.

Ferma condanna alle aggressioni da parte del Coordinamento RSU del gruppo ATM che raccontano l'episodio in un comunicato: "Questa notte intorno alle ore 3:30 circa si è consumata l’ennesima aggressione ai danni di personale ATM, due graduati sono stati aggrediti violentemente in piazzale Cadorna. Il coordinamento RSU del gruppo ATM esprime solidarietà e vicinanza ai colleghi aggrediti e condanna fermamente questi incresciosi episodi di inaudita violenza. Non possiamo limitarci ad espressioni di solidarietà nei confronti dei lavoratori rimaste vittime, le istituzioni devono intensificare il loro impegno e rendere più efficace il monitoraggio dei territorio imprimendo rigore e rispetto delle regole a tutela dei lavoratori. Chiediamo alle istituzioni, ad ATM, di mostrare fermezza nei confronti di questi soggetti si Scagliano con violenza contro lavoratori che sono al servizio della città di Milano. Il gravissimo episodio non può passare inosservato, dal momento che i colleghi rimasti vittima della ferocia aggressione erano intervenuti a garantire sicurezza ai passeggeri e a dare supporto al collega costretto a fermarsi a causa di un atto vandalico. È giunta l’ora che le istituzioni e l’azienda intraprendono iniziative efficaci per tutelare la sicurezza dei cittadini e dei colleghi che quotidianamente sono esposti a questi episodi di inaudita violenza. Non ci interessano le frasi di circostanza che finora hanno accompagnato i numerosi e gravissimi episodi accaduti. Le istituzioni e i vertici aziendali si convincano una volta per tutte che bisogna agire subito per fermare questa scia di violenza. Rivendichiamo il sacrosanto diritto di poter lavorare in sicurezza. I colleghi, lavoratori del gruppo ATM di Milano, non sono carne da macello".



Sull'episodio interviene anche Silvia Sardone, consigliere comunale e regionale di Forza Italia: " Il Comune si disinteressa della questione non attuando adeguate misure per prevenire queste situazioni e per garantire maggior sicurezza nei mezzi. Dove sono finiti i progetti per intervenire soprattutto sui mezzi pubblici di superficie? Come mai questo tema non viene mai affrontato in consiglio comunale?"

