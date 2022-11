Artigiano in Fiera, golosità e idee regalo da 84 Paesi del mondo: dal 3 dicembre a Rho Pero

di Greta Posca

Natale, tempo di regali. Anche se c’è da tirare la cinghia, un pensiero non manca mai sotto l’albero, destinato a chi si vuole bene. L’idea giusta e solidale si trova di certo all’Artigiano in Fiera. Sette padiglioni, 2350 espositori, 84 Paesi, 27 ristoranti e 18 punti del gusto. Tutto pronto per accogliere i visitatori (ingresso gratuito) da sabato 3 a domenica 11 dicembre, alla fiera di Milano (Rho).

«È il luogo della valorizzazione dell’economia incentrata sulla persona e sul territorio - ha detto il presidente di Gefi Antonio Intiglietta - e si conferma anche quest’anno la più grande rappresentazione di culture di tutto il mondo». Oltre all’Italia, spazio ai Paesi europei in cui spicca la Francia e alla solidarietà con le diciotto imprese dell’Ucraina. Dall’Africa oltre a Tunisia e Senegal debutta il Benin. Il Paese d’onore sarà l’India e tornano Vietnam e Iran. Dalle Americhe arriveranno gli artigiani del Messico, della Colombia, dell’Ecuador, oltre ai ritorni da Cuba e dall’Argentina. Ci sarà anche una rappresentanza dalle Antille.

Anche quest’anno l’offerta gastronomica si presenta variegata con 27 ristoranti e 18 luoghi del gusto. Si rinnovano poi i saloni tematici come Vivere la casa, l’Atelier Moda & Design e il Salone della Creatività. Nella reception Padiglioni 5/7 è prevista un’area bambini a cura di Leolandia. Artigiano in Fiera è anche una piattaforma digitale e scaricando l’app ufficiale è possibile scoprire tutti dettagli sull’evento, ottenere e conservare l’invito, pianificare la propria visita. La campagna pubblicitaria è stata realizzata insieme agli studenti di Ied. Selezionata la giovane designer Chiara Panzeri, milanese, 22 anni.

L’ingresso ad Artigiano in Fiera è gratuito, scaricando il proprio invito sul sito artigianoinfiera.it. Alla receptiom Padiglioni 1/3, grazie all’accordo con le Poste, inoltre si può il chiedere la consegna a domicilio.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Novembre 2022, 17:42

