Antonella Costanzo, maxi furto nella casa della ex moglie di Paolo Berlusconi: refurtiva da oltre mezzo milione di euro

Antonella Costanzo derubata di circa mezzo milione di euro. La ex moglie di Paolo Berlusconi, fratello minore del leader di Forza Italia Silvio, ha subìto una rapina in casa a Milano, mentre si trovava in vacanza. Svaligiata una cassaforte (l'altra non sono riusciti ad aprirla) che conteneva 500 mila euro, oltre a gioielli e monili dal valore ancora non precisato.

La denuncia

Nei giorni scorsi, ma la notizia è stata resa nota soltanto oggi, ignoti si sono introdotti nell'abitazione della donna, in via Pagano, a Milano, e dopo aver smurato la cassaforte l'hanno portata via. A denunciare il furto è stata la domestica, perché la proprietaria era in vacanza fuori città. Le indagini sul colpo sono affidate alla polizia, che ha acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza. Quasi un dèjà vu per la famiglia Berlusconi. Nel 2018 Nicole, unica figlia di Paolo e Antonella Costanzo, aveva subìto un furto in casa e i ladri avevano portato via diversi gioielli, molti dei quali regalati dallo zio Silvio a lei e alla ex cognata.

