Alessia Pifferi, il pm chiede l'ergastolo: «Sognava di diventare un'attrice. Voleva sbarazzarsi di Diana, la legava»

di Redazione web

Arriva la richiesta di ergastolo per Alessia Pifferi, la 38enne in carcere per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di 18 mesi abbandonandola da sola in casa per sei giorni nel luglio 2022. Il pm di Milano Francesco De Tommasi ha chiesto la condanna al carcere a vita per la donna, accusata dalla Procura, davanti alla Corte d'Assise, di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, dai motivi abietti e futili e dal fatto di aver ucciso la figlia.

Cosa sostiene la procura

«Non ha avuto il coraggio di ucciderla – ha spiegato il pm nella parte finale della requisitoria durata quasi sei ore – non è affetta da alcuna patologia e ha lasciato al destino il fatto di sbarazzarsi di sua figlia». Non merita alcuna attenuante perché «non c'è stata resipiscenza, ha sempre mentito, ha recitato una parte e lo ha fatto per egocentrismo, lo ha fatto anche oggi». E ancora: «Oggi si è rivolta a tutta Italia e lo ha fatto tradendo il suo desiderio, quello più recondito, di essere una diva, una attrice, il suo sogno sin da bambina, si è rivolta a tutti gli italiani come se le sue responsabilità non fossero altro che cosa sua».

«Non ha mai mostrato una vera assunzione di responsabilità – ha detto ancora il pm – e si è scrollata di dosso il peso di ciò che ha fatto. Ha agito con dolo diretto perché l'evento non era solo altamente probabile ma era certo».

Le aggravanti

Ci sono due aggravanti "indiscutibili": quella di aver ucciso la figlia e «quella evidente dei futili motivi, se si considera la sproporzione nell'agire come ha agito in quanto madre, si è disinteressata della figlia per andare a divertirsi, a rilassarsi, per avere i suoi spazi col compagno».

La premeditazione

Il pm sostiene che lei stessa «ha ammesso di aver lasciato la bimba sola in casa altre volte e ciò in una progressione sempre più crescente, sorretta sempre dalla sua volontà criminosa, fino a che non ha raggiunto il suo obiettivo: voleva divertirsi e la figlia la legava».

Le prossime tappe

Gli interventi della parte civile (il legale della sorella e della madre dell'imputata) e della difesa si terranno nell'udienza del prossimo 13 maggio. Il presidente della Corte Ilio Mannucci Pacini a fine udienza ha richiamato i cronisti al "rispetto del processo". Venerdì 12 aprile, infatti, si sono viste dirette televisive dentro l'aula nelle pause di udienza e un muro di telecamere e obiettivi di fronte all'imputata quando è entrata.

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Aprile 2024, 10:21

