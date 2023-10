Alessia Pifferi, la sorella Viviana: «Mi accusa di cercare notorietà con la morte della sua bambina. Ha sempre detto bugie»

di Redazione web

La morte della piccola Diana come mezzo per farsi pubblicità. Accuse infamanti quelle di Alessia Pifferi, la mamma della bimba morta di stenti, rivolte alla sorella Viviana, che durante la trasmissione Mediaset, Dritto e Rovescio, ha raccontato del rapporto tra loro due.

Manie di grandezza

La zia della vittima ha definito la sorella Alessia come una donna con «manie di grandezza, ma non ha mai lavorato» e intervistata da Paolo Del Debbio, ha rivelato che nei mesi scorsi ha ricevuto una lettera dal carcere, in cui era accusata di voler sfruttare la morte della nipotina, in favore della notorietà.

Maglietta con Diana

«Mi ha scritto nel periodo di Pasqua, mi rimproverava del fatto che io mi sto godendo il mio momento di notorietà, il riferimento è alla maglietta che indosso con la foto di Diana.

Viviana Pifferi, inoltre, ha raccontato l'ambizione di sua sorella Alessia, che colmava cercando «uomini dalla posizione lavorativa importante, ben vestiti. Lei ha sempre raccontato a tutti bugie».

