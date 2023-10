Baby Vandali (12 e 13 anni) assaltano una fattoria e danno fuoco a un bidone di olio: fermati dai carabinieri, ma i genitori li difendono

di Redazione web

I baby vandali, ragazzini tra 12 e 13 anni, prima hanno assaltato una fattoria a Calvenzano, in provincia di Bergamo, facendo uscire le mucche dalle stalle e poi hanno danneggiato l'impianto elettrico di un trattore. Infine, non contenti, hanno sversato l'olio esausto in un campo, appiccando il fuoco. Bambini e ragazzini italiani e stranieri, scrivono i giornali locali.

Non fa copiare i compiti in classe, all'uscita da scuola le compagne la pestano e caricano il video sui social

Gang di baby vandali

I giovanissimi vandali hanno preso di mira un'azienda agricola specializzata nell’allevamento di bovini da latte che, tra l'altro, confina con un parcheggio comunale, da cui non c'è alcuna recinzione a separarla, e proprio per questo la banda di ragazzini non ha avuto difficoltà ad accedere e provocare danni.

«Si sono arrampicati là sopra fino a un’altezza di 4 metri. Meglio non pensare a cosa sarebbe potuto succedere se qualcuno di loro fosse caduto. Hanno iniziato a lanciare giù i copertoni. Poi, non contenti, hanno praticato dei tagli nei teli», ha spiegato il titolare della fattoria al Corriere della Sera.

Albero storico ed immortalato al cinema, tagliato per atto vandalico. Arrestato 16enne

Fuoco al campo

Poi si sono accaniti contro un trattore fermo perché senza una ruota, ma lo hanno comunque messo in moto, perché se il mezzo si fosse ribaltato, qualcuno di loro avrebbe potuto finire schiacciato.

Per fortuna che qualcuno li aveva visti nella loro azione vandalica e ha chiamato i carabinieri, che hanno rintracciato due componenti della banda nascosti dietro un’auto nel parcheggio, mentre gli altri si erano dileguati, ma sono comunque stati chiamati in causa dai due minori fermati, che hanno ammesso le loro responsabilità.

Saranno denunciati

I ragazzini sarebbero stati difesi dai loro genitori, che non hanno compreso il potenziale pericolo, mentre l’azienda agricola è intenzionata a presentare denuncia nei prossimi giorni.

Ultimo aggiornamento: Domenica 1 Ottobre 2023, 13:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA