Alberto Genovese, chiederà il rito abbreviato in processo bis

di Marta Goggi

Alberto Genovese, l'ex imprenditore del web, già condannato definitivamente a 6 anni e 11 mesi per aver drogato e violentato due ragazze, tramite la difesa, ha preannunciato di chiedere il processo con rito abbreviato durante l'udienza preliminare per altre accuse tra cui ulteriori casi di presunti abusi. Le richieste di abbreviato avanzate anche dai Iegali dell'ex compagna e dal suo ex socio, Daniele Leali, che risponde di intralcio alla giustizia e cessione di sostanze stupefacenti, verranno formalizzate al gup Chiara Valori il prossimo 26 febbraio, quando si ritornerà in aula.

Rito abbreviato

Oggi in aula, il legale della ex compagna di Genovese, l'avvocato Gianmaria Palminteri, ha sollevato una eccezione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio formulata dai pm Rosaria Stagnaro e Paolo Filippini e dall'aggiunto Letizia Mannella.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Dicembre 2023, 17:24

