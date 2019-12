Milano, l'accensione dell'albero di Natale in Piazza Duomo FOTO

Sarà un Natale sostenibile e all'insegna del rispetto dell'ambiente quello che andrà in scena a Milano quest'anno durante le feste. A partire da piazza del Duomo dove, al posto del tradizionale abete, oggi è stato inaugurato l' albero di Natale sostenibile sponsorizzato da Esselunga, simbolo di energia pulita sarà caratterizzato da giochi di luce e circondato da un anello verde di abeti che saranno ripiantati. L'installazione a forma di albero e realizzata con una struttura in maglia metallica e da luci Led a basso consumo è alta 37 metri.



La Galleria Vittorio Emanuele II per il sesto anno consecutivo ospiterà il Digital Christmas Tree di Swarovski, che vestirà di luci anche la volta dell'Ottagono. Il primo dicembre si accenderanno di luci in oltre 180 strade della città, dal centro alla periferia, con circa 35 chilometri di addobbi natalizi. Strizza l'occhio all'ambiente e alla sostenibilità anche il progetto illuminotecnico di piazza della Scala realizzato da Engie Italia. . Venerdì 6 Dicembre 2019, 19:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA