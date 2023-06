Malore improvviso dopo aver bevuto una bottiglia d'acqua del supermercato: 52enne finisce in ospedale

di Redazione Web

Un uomo di 52 anni ha accusato un malore improvviso dopo aver bevuto dell’acqua da una bottiglietta da mezzo litro acquistata nei giorni scorsi in un supermercato di Vigevano, in provincia di Pavia.

Camionista segue navigaore e si perde. Il tir resta incastrato: tagliato un albero per liberarlo

Il bancomat non gli restituisce la carta e lui lo prende a martellate usando un crocifisso

Cosa è successo

Il 52enne è stato soccorso prima dai suoi familiari e poi dagli operatori del 118, che l'hanno portato in ospedale per effettuare degli accertamenti: le sue condizioni, da quanto si è appreso, non sarebbero gravi. La catena dei supermercati ha deciso di ritirare temporaneamente la marca dell'acqua minerale dagli scaffali, in attesa che vengano condotte le analisi.

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri che stanno verificando se presso il supermercato vi siano lotti della medesima acqua incriminata per poi procedere al sequestro.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Giugno 2023, 19:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA