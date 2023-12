Il Natale a Milano è A Christmas Magic. Ospiti d'eccezione i Me contro Te

di Luca Uccello

Il Natale ora può avere davvero inizio. E a Milano sarà sicuramente A Christmas Magic. Un Natale Magico. Un viaggio incantato tra luci ed elfi, tra tradizione e attrazioni.

Un viaggio che inizia nella Welcome Plaza, una stazione di partenza in cui scattare foto di rito passando sotto la Nuvola Stellare, un’onda sospesa di luci brillanti che brillano al passaggio. Da qui i bambini e i più grandi potranno scegliere il proprio percorso preferito: una passeggiata morbida sulla Via degli Elfi o per una pattinata incantata lungo la Via del Ghiaccio, la pista pensata per esploratori e pattinatori di tutte le età, che culmina nel “belvedere ghiacciato”, una spettacolare piazza panoramica con vista sul mondo del Natale.

Il tema del viaggio è rappresentato anche da una speciale mongolfiera che ha “catturato” la luna, trasformandosi in Luna Express, su cui salire per farsi trasportare dall’immaginazione alla scoperta della magia del cosmo. Come ogni Natale che si rispetti non mancherà il Calendario dell’Avvento, un palazzo sviluppato orizzontalmente a terra su cui sarà possibile sdraiarsi e vedersi proiettati sospesi in verticale grazie a un gioco di magia e simulazione.

Il viaggio continua dentro la Fabbrica dei Regali in cui si è avvolti dentro a un gioco di specchi, che racconta la meticolosa preparazione del pacco dono da parte degli Elfi.

Il cuore pulsante del parco è ovviamente l’albero di Natale alto 9 metri, il Magic Tree a cui tutte le strade portano, un monumento che si anima grazie a decorazioni che si alzano in volo e danzano con la musica creando spettacoli suggestivi in vari momenti della giornata, a cui assistere dai margini del grande palco che si popolerà e ospiterà show e performance.

Una delle attrazioni più sorprendenti è il Bosco Incantato, un percorso immersivo arricchito da tanti effetti speciali, magiche creature, fumo basso, laser, proiezioni, in cui vivere la magia dell’aurora boreale e accompagnare gli elfi nella preparazione della slitta.

Dulcis in fundo il regno di Babbo Natale, in carne ed ossa. Incontrarlo renderà l’esperienza di tutti, grandi e piccini, ancora più speciale, si potrà parlare con lui, abbracciarlo e consegnare a mano la propria letterina. A salutare i visitatori all’uscita di A Christmas Magic, un maestoso e scintillante albero illuminato con vista sullo skyline della metropoli, in una terrazza popolata di bancarelle con leccornie tradizionali e una giostra per i più piccoli.

Insieme a Babbo Natale, ai suoi Elfi e alla mascotte Fiocco, un vero e proprio personaggio di ispirazione fiabesca, un soffice fiocco di neve dallo sguardo tenero, si aggiungono alcuni eventi da non perdere, come il Me Contro Te Christmas Show, di scena il 12 e il 13 dicembre alle ore 19:15, e che vedrà il duo di YouTuber più amato dai piccoli esibirsi sulle note dei loro successi natalizi.

A Christmas Magic, un colossale spazio di oltre 20.000 mq trasformato in un luogo incantato e senza eguali, situato presso l’ALLIANZ MiCo (CityLife). Fortemente voluto da Clemente Zard, prodotto da Vivo Concerti, e pensato e sviluppato dalla creatività di Giò Forma, A Christmas Magic regala alla città di Milano la spettacolarità dei grandi parchi a tema di livello internazionale, con attrazioni per tutte le età, una food hall a tema, panorami da sogno e attività sempre nuove, oltre una colossale pista di pattinaggio su ghiaccio indoor di ben 1800 mq. Numeri che lo rendono il parco a tema più grande d'Italia...

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Dicembre 2023, 10:33

