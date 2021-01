Addio zona rossa, da domani due giorni di giallo... rinforzato. Di cosa si tratta

Il rebus colori in Italia continua e si arricchisce di una... sfumatura. Domani e venerdì 8 l'Italia torna tutta gialla, ma sarà un giallo "rinforzato", con divieto di spostamento tra Regioni, salvo i soliti casi previsti, compreso il ritorno alla propria residenza, domicilio o abitazione.

COSA SI PUO' FARE

All'interno della Regione ci si potrà muovere liberamente dalle 5 alle 22, negozi e centri commerciali aperti, bar e ristoranti anche ma fino alle 18.

Sabato 9 e domenica 10 invece tutta l'Italia sarà arancione. Divieto di spostamenti tra comuni (tranne le consuete eccezioni anche per centri con meno di 5 mila abitanti (in un raggio di 30 chilometri)e bar e ristoranti chiusi anche di giorno, disponibili solo per l'asporto e il domicilio. Negozi aperti, centri commerciali chiusi.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Gennaio 2021, 16:07

