Coronavirus, il bollettino di oggi mercoledì 6 gennaio: i dati alle 17. In Veneto altri 126 morti

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi: i dati del Ministero della Salute di mercoledì 6 gennaio. Nel giorno in cui l’Ema ha approvato il vaccino Moderna (il secondo dopo Pfizer-BionTech), sono attesi per le 17 i dati nazionali.

Nel frattempo il Veneto ha già diffuso il report giornalieri che registra 3.638 i nuovi contagi e 126 decessi confermando una situazione ancora critica. Sono 1576 invece i nuovi positivi e 61 i decessi in Emilia Romagna. Altri 1581 nuovi casi e 23 decessi in Puglia mentre sono 411 i contagi e 27 le vittime in Toscana.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Gennaio 2021, 15:43

